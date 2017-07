Jeudi 20 juillet 2017 Ulcerate passera par l'Europe en fin d'année avec Blaze of Perdition et Outre. Les dates sont dans la suite. 07.11.2017 PL, Krakow @ ZetPeTe

08.11.2017 PL, Poznan @ U Bazyla

09.11.2017 DE, Berlin @ Cassiopeia

10.11.2017 CZ, Prague @ Modra Vopice

11.11.2017 AT, Vienna @ Escape Metalcorner

12.11.2017 HU, Budapest @ Dürer Kert

13.11.2017 CZ, Ostrava @ Barrack

14.11.2017 HR, Zagreb @ Močvara

15.11.2017 CH, Lausanne @ Le Romandie Rock Club

16.11.2017 IT, Bologna @ Freak Out Club

17.11.2017 FR, TBA

18.11.2017 FR, Toulouse @ Pavillon Sauvages

19.11.2017 ES, Madrid @ Caracol

20.11.2017 ES, Barcelona @ Razz3

21.11.2017 FR, Nantes @ Le Ferrailleur

22.11.2017 FR, Paris @ Backstage

23.11.2017 RU, Moscow** @ Rock House

24.11.2017 GR, Athens** @ Modu

25.11.2017 GR, Thessaloniki** @ Eightball Club



** Ulcerate only Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►