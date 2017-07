Concours : Crowbar (Stoner/Sludge Legend - USA) vient éclater le Ferrailleur à Nantes le 15 août pour une date qui s'annonce ultra-moite et bourrine. Event FB.

Le mighty combo du bayou compte bien faire sortir les alligators de la Loire à grands coups de riffs lourds et de batterie de guerre !

Blue wave production et Metalorgie vous offrent 2 places. Ca se joue ici !