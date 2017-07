Mardi 18 juillet 2017

Plus de précisions sur l'accident impliquant Adrenaline Mob dont on vous parlait hier. Le van du groupe était arrêté sur le bord de l'Interstate 75 pour changer un pneu crevé, lorsqu'un poids-lourd a perdu le contrôle de sa trajectoire et a percuté le véhicule à l'arrêt. Le chauffeur du poids-lourd est la seule personne impliquée dans l'accident à s'en sortir indemne. Les rapports de la police locale indiquent que Russel Allen (chant, aussi dans Symphony X), Mike Orlando (guitares), et Jordan Cannata (batterie) sont tous les trois blessés. David Zablidowsky (basse, aussi dans Trans-Siberian Orchestra et Z2O) est décédé sur le coup. Il avait 38 ans. Les trois autres membres du groupe semblent en état d'être actifs sur les réseaux sociaux, ce qui est rassurant. Le chauffeur du tour-bus ainsi que la tour-manager sont dans des états critiques. La fin de la tournée est bien entendu annulée. Photo et commentaires du groupe (en VO) dans la suite.