DDENT ouvrira pour Monkey3 en septembre prochain dans le cadre de soirées Garmonbozia, The Necromancers seront également de la partie :

- 20/09 : Nantes @ Le Ferrailleur - Soirée Stoned Orgies (event FB - Billetterie)

- 21/09 : Paris @ O'Sullivans Backstage by the mill (event FB - Billetterie)