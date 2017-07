With The Dead a commencé à dévoiler les premiers détails de leur deuxième album, il s'intitulera Love From With the Dead et paraîtra le 22 septembre chez Rise Above Records.

En attendant un premier extrait et l'artwork, la tracklist se dévoile dans la suite.

Tracklist :



1. Isolation

2. Egyptian Tomb

3. Reincarnation of Yesterday

4. Cocaine Phantoms

5. Watching the Ward go By

6. Anemia

7. CV1