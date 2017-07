Jeudi 13 juillet 2017

Gary Meskil, frontman de Pro Pain, n'est pas passé loin de la mort à Bruxelles. Il a été attaqué par des voleurs au pic à glace, gravement blessé il a été laissé pour mort sur le trottoir. Gary a partagé des photos de lui à l’hôpital, impressionnant. Il est pour le moment toujours en Europe et la tournée de Pro Pain est pour le moment en stand by. Dans un long message il explique cela en détails et indique qu'il aime toujours autant Bruxelles et ses habitants.