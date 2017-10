Mercredi 18 octobre 2017

Concerts du Jour :

- Neck Deep, As It Is et Real Friends seront ce soir à Petit Bain (Paris) dans le cadre d'une soirée Alternative Live. Toutes les infos sur l'event FB.

- Du côté de Toulouse, All Time Low et Creeper seront au Bikini dès 19 heures. Vous pouvez retrouver les infos sur l'event FB ou acheter vos places ici.

- Kadavar, Mantar et Death Alley jouent ce soir au Trabendo de Paris. Event FB / Billetterie.