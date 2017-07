Insanity Alert a mis en ligne deux vidéos de sa prestation sur la Warzone le 17 juin dernier pour Desinfektor et Zongo vs. Eyeball que vous pouvez découvrir dans la suite.

Si vous avez raté le groupe au Hellfest ou lors de leur passage au Gibus ou au Riip Fest, vous avez encore deux occasions de voir Insanity Alert sur scène cet été :

- 16/08 : Secret Place (Saint Jean de Vedas) avec First Blood (Résa)

- 19/08 : Motocultor (Saint Nolff - Résa)