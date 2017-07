Les Youtubeurs Les Fous Du Violent sont venus au Metalorgie Fest 2017 (avec Napalm Death / Brujeria / Regarde Les Hommes Tomber / Plebeian Grandstand, ...) et en ont fait un reportage à voir ici, le tout agrémenté de live, d'interviews et de chips (vous avez dit des chips ?).

Et vous devriez revoir ces deux gaillards prochainement dans nos pages !