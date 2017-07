Mardi 11 juillet 2017

Concours : Le 26 juillet, les Coreux Mexicains de Thell Barrio, accompagnés de Downhill, joueront à Secret Place (Montpellier) à l'occasion du See You In The Pit #7. Tout à Fond et Metalorgie vous font gagner une place pour cette date, en répondant correctement à cette question. Toutes les infos sont sur l'event FB et la billetterie est par là.