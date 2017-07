Lundi 10 juillet 2017

Vous êtes bassiste, guitariste ou bien les deux ? Les démos de matos vous passionnent ? Vous aimez Kurt Ballou (Converge) et Nate Newton (Converge, Doomriders, Old Man Gloom) ? Et bien ça tombe bien, ils viennent de créer une chaîne youtube qui devrait concilier ces trois passions. La vidéo de présentation est disponible dans la suite.