Concours : Le Paris Punk Rock Summer 2 se tiendra les 31 juillet et 1er août 2017 à Petit Bain (Paris).

Au programme :

- 31.07 : Teenage Bottlerocket, Pears, Get Dead, Jodie Faster

- 01.08 : Good Riddance, Face To Face, Notontour, Clowns

Les places sont dispos sur Weezevent et toutes les infos se trouvent sur l'event FB.

À cette occasion, We Care Booking vous permet de gagner 2 x 1 place pour assister à ce concert. Pour participer, ça se passe par ici. Bonne chance !