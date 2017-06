Vendredi 30 juin 2017 Burn (Hardcore) sortira son nouvel album Do Or Die le 8 septembre chez Deathwish Inc, à retrouver dans la suite : la tracklist ainsi qu'un teaser. Tracklist :



01 – “Fate”

02 – “Ill Together”

03 – “Flame”

04 – “Beauty”

05 – “Dead Identity”

06 – “Do Or Die”

07 – “Last Great Sea”

08 – “New Morality”

09 – “Unfuck Yourself”

10 – "Climb Out" Vidéo liée