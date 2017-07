En concert aujourd'hui :

- Death Angel sera ce soir à Petit Bain (Paris). Oni et Corrosive Elements assureront la première partie. Les places sont disponibles sur la billetterie Access Live et également chez Digitick et Fnac Spectacles. Toutes les infos pratiques se trouvent sur l'Event FB.

- Maid Of Ace (Punk) et Fallen Lillies seront ce soir au Ferrailleur (Nantes). Toutes les infos sur l'event FB.