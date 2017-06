Concours : Death Angel sera en concert le 20 juillet 2017 à Petit Bain (Paris). Oni et Corrosive Elements assureront la première partie.

Les places sont disponibles sur la billetterie Access Live et également chez Digitick et Fnac Spectacles. Toutes les infos pratiques se trouvent sur l'Event FB.

Pour cette occasion, Access Live vous permet de gagner 2 x 1 place pour assister à ce concert. Pour participer, ça se passe par ici. Bonne chance !