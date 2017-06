Mardi 27 juin 2017 Carpenterbrutlive + Trilogy (EP I, EP II, EP III), le live de Carpenter Brut, sortira le 30 juin chez No Quarter / Caroline Records. Pour rappel, les dates de sa prochaine tournée dans la suite. 01 JULY - ANTIBES - FESTIVAL NUITS CARRÉES

08 JULY - ST MEDARD EN JALLES - JALLES HOUSE ROCK

15 JULY - DOUR - DOUR FESTIVAL

18 JULY - NYON - PALEO FESTIVAL

29 JULY - ETAPLES - ROCK EN STOCK

25 AUGUST - CHARLEVILLE MEZIERES - LE CABARET VERT

26 AUGUST - READING - READING FESTIVAL

27 AUGUST - LEEDS - LEEDS FESTIVAL



† LEATHER PATROL TOUR † EUROPEAN TOUR 2018 – PART.1 †

02 MARCH - POITIERS (FR) - LE CONFORT MODERNE

03 MARCH - TOULOUSE (FR) - LE BIKINI

04 MARCH - MONTPELLIER (FR) - LE ROCKSTORE

07 MARCH - BUDAPEST (HU) - AKVARIUM KLUB

08 MARCH - WIEN (AT) - FORUM WIEN ARENA

09 MARCH - PRAGUE (CZ) - PALAC AKROPOLIS

10 MARCH - BERLIN (DE) - GRETCHEN

11 MARCH - MÜNICH (DE) - BACKSTAGE

13 MARCH - VILLEURBANE (FR) - LE TRANSBORDEUR

14 MARCH - LAUSANNE (CH) - LES DOCKS

15 MARCH - STRASBOURG (FR) - LA LAITERIE

16 MARCH - AMSTERDAM (NL) - MELKWEG

17 MARCH - BRUXELLES (BE) - L'ANCIENNE BELGIQUE

18 MARCH - EINDHOVEN (NL) - EFFENAAR

20 MARCH - LILLE (FR) - LE SPLENDID

24 MARCH - PARIS (FR) - L’OLYMPIA

25 MARCH - KÖLN (DE) - STOLLWERCK

26 MARCH - LEIPZIG (DE) - WERK 2

28 MARCH - HELSINKI (FI) - CIRCUS

30 MARCH - COPENHAGEN (DK) - PUMPEHUSET

