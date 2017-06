L'affiche complète du Persistence Tour 2018 vient d'être dévoilée. On savait déjà que Hatebreed, Madball et Terror seraient de la partie. Insanity Alert, Power Trip et Broken Teeth viennent rejoindre les rangs.

La mauvaise nouvelle étant que le festival boudera à nouveau la France en 2018, comme ce fut le cas cette année déjà...