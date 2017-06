Vendredi 23 juin 2017

Concours : Cette année, Tout A Fond vous propose à nouveau le plein de concerts à Secret Place (Montpellier) pendant l'été avec le See You In The Pit 7ème du nom. Au programme, huit dates de fin juin à mi-août avec entre autres Agnostic Front, Insanity Alert ou Terror. Pour l'occasion, un pass pour tous les concerts est en jeu. Pour toutes les infos, direction la page facebook de Tout A Fond, et la billetterie est ici.