Vendredi 23 juin 2017

Black Sabbath va publier le 29 septembre un coffret 8xLP + 2x7" accompagnés de goodies à la gloire des parrains du Doom. Intitulé The Ten Year War, il comprendra les 8 albums suivants : Black Sabbath, Paranoid, Master Of Reality, Vol. 4, Sabbath Bloody Sabbath, Sabotage, Technical Ecstasy et Never Say Die!. Deux singles rares feront également partie du coffret.