Jeudi 22 juin 2017

Un webzine ricain (Artic Drones) a lancé un gros débat outre atlantique sur un sujet sensible : le site (qui parle de Post Rock) a décidé de faire payer (15€) les chroniques aux groupes, uniquement des groupes pour lesquels ils sont déjà intéressés.

Le site met en avant sa volonté de rester DIY, indépendant, ... Classé 904 000ème au niveau mondial sur Alexa le site n'est pas un site spécialement visité mais possède une page Facebook de 100 000 fans assez imposante(pour comparaison Metalorgie est 127 000ème et a 40 000 fans Facebook).

Si vous vous le demandez : non Metalorgie ne fait rien payer aux groupes, nos sources de revenus : des pubs avec par exemple un encart en haut de page si vous avez pas Adblock (uniquement des pubs sur le metal) et un Tipeee où vous pouvez faire un donc ponctuel ou régulier.