Le hellfest en chiffres pour cette l'édition 2017 :

- 3 500 hectolitres (soit 1.4 millions de demi) de bière ont été écoulés ce WE

- 55 000 billets vendus par jour (350 de plus qu'en 2016)

- 25% de femmes dans le public (moins de 15% il y a 10 ans)

- 3 500 bénévoles

- 20 millions d'euros de budget (faisant du Hellfest le premier festival en terme de budget, et de dépense artistique)







