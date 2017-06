A la demande de Rise Of The Northstar nous avons retiré 2 photos live de leur concert au Download Festival 2017 publiées sur le site.

Un groupe présent sur scène ne peut faire jouer son droit à l'image (car personnage public sur scène), notre condition a donc été (comme à chaque fois que cela se présente) de vous informer de cette demande. Le management a donc accepté.

Evidemment de notre coté on trouve ce genre d'exigences pas très rock'n roll et on l'accepte car au final ce sont des photos et pas du contenu où l'on donne un avis, mais cela reste tout de même une forme de censure.