Dimanche 18 juin 2017

Adam Jones s'est entretenu avec The Press-Entreprise. Dans cette longue interview, qui peut se lire ici, il est question de la tournée actuelle et bien entendu, du prochain album de Tool. Le guitariste joue d'ailleurs plutôt franc-jeu : "Les fans nous disent que cela fait 10 ans mais nous voulons faire les choses à notre façon, selon nos règles. Nous souhaitons sortir un nouvel album mais cela doit convenir à tout le monde et le timing doit être le bon". Autrement dit : on a pas fini d'en entendre parler !