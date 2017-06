Le Hellfest c'est aussi sur Arte. Direction la suite pour le programme du jour des concerts diffusés en live.

12:00 Archives 2015&2016

16:45 Devin Townsend Project

17:40 Powerwolf

18:35 Tagada Jones

19:40 Behemoth

20:45 Les Ramoneurs de Menhirs

21:50 Obituary

22:50 Sabaton (différé)

00:00 Autopsy

01:00 In Flames

02:10 The Bouncing Souls (différé)

03:00 The Damned (différé)

04:00 Cryptopsy (différé)

05:50 Firespawn (différé)