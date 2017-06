Le Hellfest démarre aujourd'hui sa 12ème édition! Comme d'habitude nous serons sur place pour couvrir le festival, vous pourrez nous suivre en direct sur Twitter ou Instagram (selon le réseau!).

Et bien sûr, comme chaque année, vous retrouverez le lendemain matin les chroniques et photos de la veille (une partie des photos, nous publierons le reste au cours de la semaine) de cette édition 2017.

Si vous croisez un de nos photographes sortez votre plus beau sourire!

En attendant vous pouvez retrouver nos photos de 2016 ici, ou le lien pour toutes les années depuis cette page.



Et cette année le Hellfest sera chaud! Gros pic de chaleur attendu dimanche, hydratez vous!