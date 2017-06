Jeudi 15 juin 2017 Limbonic Art (Black Metal Symphonique - Norvège) sortira son huitième album intitulé Spectre Abysm, le 7 juillet via Candlelight Records. Le premier depuis sept ans. Voici la pochette et la tracklist.

01. Demonic Resurrection

02. Ethereal Traveller

03. Omega Doom

04. Requiem Sempiternam

05. Triumph Of Sacrilege

06. Disciplina Arcani

07. Through The Vast Profundity Obscure



