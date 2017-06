La 6ème édition du festival Rock In Bourlon (Pas-de-Calais) aura lieu les 23 et 24 juin prochains. Au programme :

Le 23/06 : Mothership, Death Alley, Nnra, Barque, Sandpippers, Jurassic Leaf.

Le 24/06 : Mantar, Mars Red Sky, Vodum, James Leg, Mammoth Weed Wizard Bastard, Vandal X, Spectrum Orchestrum, Grüppe, BenNasrAlGhandour.

Pour rappel, l'entrée du festival est à prix libre. Plus de renseignements sur l'événement Facebook.