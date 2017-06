Jeudi 15 juin 2017

Que faire à Nantes (ou Clisson) aujourd'hui ou après le Hellfest? (une partie de l'équipe étant nantaise on en profite)





A voir :

- Jeudi soir l'Absurde Séance diffuse Fight Club, si vous aimez les cinémas avec de l'ambiance. Ca se passe au Katorza à Nantes.

- Ce jeudi également sur le Parking du Leclerc de Clisson : le Helltruck va diffuser des groupes toute la journée avec par exemple Jellybeam, Crawling In Sludge, The Inglorious Bad Stars, ...

- Exposition de photos (du Hellfest) de Ronan Thenadey à la Médiathèque Geneviève Couteau de Clisson dès jeudi et jusqu'à la fin du mois de juin.

- Pas loin de la gare de Nantes (~10 minutes à pied) : vous avez le château des ducs de Bretagne (vous pouvez vous balader dedans et sur les remparts gratos) ou encore le Lieu Unique (ancienne usine LU) avec une librairie alternative bien sympa.



Boire / Manger :

- Le Sur Mesure : bar à bières, gros choix et du très bon, en centre ville.

- Les Fleurs Du Malt : Non loin de la gare de Nantes, un bar à bières de qualité, vous y trouverez la bière du Hellfest à la pression.

- ABC Terroirs : A 1/4 d'heure de la gare de Nantes, vous trouverez plein de spécialités locales (a manger comme à boire, dont pas mal de bières locales).

- Les différents bars rock Nantais : La Scène Michelet, Le Ferrailleur, Le Road House



S'habiller (même si le Hellfest regorge de boutiques) :

- Rock A Gogo : Le magasin est à Nantes, de quoi s'habiller rock.

- Chakra Noir : Mode alternative, plein centre.



Si vous cherchez une carte des lieux utiles à Clisson, un internaute a bien évidemment fait ça sur Open Street Map avec les restaurants, les magasins utiles, les trucs santés, ...