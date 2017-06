Mardi 13 juin 2017

The National, Jungle, Run The Jewels, Ride, Talaboman, BADBADNOTGOOD, Bicep, Isaac Delusion, The Blaze, Polo&Pan, Sylvan Esso, Cigarettes After Sex, This Is The Kit et Sigrid sont les premiers noms annoncés à l'affiche du Pitchfork Festival de Paris qui se tiendra les 2, 3 et 4 novembre prochains à la Grande Halle de la Villette.



À noter que la tournée européenne de Run The Jewels verra également le combo se produire chez nos amis belges le 6 novembre à l'Ancienne Belgique de Bruxelles en compagnie de Danny Brown.