Mardi 13 juin 2017

Le Download Festival a annoncé ses dates pour l'édition 2018 : 15, 16 et 17 juin. Cela donnerait le festival les mêmes jours que le Hellfest, sauf si le festival Clissonais décale d'une semaine comme d'autres fests à cette période (le Hellfest est placé le 3ème WE de juin depuis un bail).

Si le Download tombe le même WE que le Hellfest : Bataille de gros bras, entre un festival qui va aligner les énormes têtes d'affiche et le Hellfest qui mixe découvertes et têtes d'affiche. Le larron dans tout ça? Les fans qui devront faire un choix, tout en sachant que les "exclusivités" qui vont se monnayer certainement très cher feront grimper le prix des places.