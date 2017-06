Mardi 13 juin 2017

L'artiste Carlos Olmo sera au Hellfest du 15 au 18 juin 2017. A cette occasion, 12 portraits de musiciens phares de la scène rock et squelettisés par Carlos Olmo, sont cachés sur le site du Hellfest. Celui ou celle qui en repère un et qui le poste sur les réseaux sociaux via #bonesandsoles pourra récupérer une reproduction d'une des œuvres au stand Dr Martens. Il sera également présent au stand Dr Martens du Hellcity Square pour customiser des boots et des photos de festivaliers sur place (le jeudi 15 juin de 17h à 19h, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin de 11h à 13h et de 15h à 17h). A noter qu'il fera une performance live à 18h le jeudi 15 juin sur des reproductions grands formats. Plus d'infos sur l'événement Facebook !