Lundi 12 juin 2017

Sinmara, le groupe de Black Metal en provenance d'Islande ne relâche pas la pression. Après avoir sorti un très bon split avec Misthyrming, voilà qu'un nouvel EP est annoncé. Within The Weaves Of Infinity paraîtra le 24 août, toujours chez Terratur Possessions. Un premier extrait est d'ores et déjà en écoute sur Soundcloud.