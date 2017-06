Lundi 12 juin 2017

Amateurs de Black Metal étrange, ceci est pour vous. In Human Form a sorti en 2016 son deuxième album, Opening Of The Eye By The Death Of The I, en auto-production mais I, Voidhanger Recordsqui le rééditera à la fin du mois. On vous conseille d'aller jeter une oreille sur "Zenith Thesis, Abbadon Hypothesis" sur Soundcloud.