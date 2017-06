Samedi 10 juin 2017

Chronique Foreseen - Grave Danger "«T'en dis quoi ?...quoique un Hardcore plus mid-tempo un peu gogole c'est parfait pour nous tirer du lit, va pour Bloodline...oh non allez, Suicide Bomber tiens, 1min30 et c'est le morceau le plus énervé. Tu seras en pleine forme pour vendre tes quiches...» [...]"