Concours : Phil Campbell and the Bastard Sons sera en concert le 20 juin 2017 à la Maroquinerie (Paris).

Les réservations sont possibles chez GDP.fr et dans tous les réseaux habituels : Digitick, Fnac, Ticketmaster.

À cette occasion, nous vous faisons gagner des places pour ce concert. Pour participer, ça se passe par ici. Bonne chance !