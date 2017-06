Mercredi 07 juin 2017

A l'occasion du See You In The Pit #7, de belles dates ont été annoncées pour cet été à Secret Place (St Jean de Védas), avec entre autres Terror, Agnostic Front, First Blood, Ratos De Porao, M.D.C (Millions Of Dead Cops), Here Comes The Kraken, Clowns et Thell Barrio. Vous retrouverez l'affiche complète et les dates des différents concerts dans la suite.