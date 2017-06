Mardi 06 juin 2017

Chronique de A Boire et A Manger, le dernier monstre de Pensées Nocturnes : Quelque part entre le cabaret grotesque et le cirque horrifique, A Boire et A Manger est dans la droite lignée des ses prédécesseurs, mélangeant avec un talent aussi subtil qu'improbable Black Metal et musette, double pédale et accordéon, growls furieux et trompette. [...]