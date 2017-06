Mardi 06 juin 2017

Quelques dates sur Toulouse pour les prochaines semaines :

- Appalachian Terror Unit (Crust / Hardcore / USA), Katastrofe Social (Hardcore D-Beat / Brésil) et Frozen Man Syndrome (Grindcore / Allemagne) seront aux Pavillons Sauvages le 10 juillet.

- Fiend (Grindcore) et Haggus (Mincecore) seront aux Pavillons Sauvages le 17 juillet.

- Hardcharger (Hardcore Crust / Canada), Los Revolucionarios (Hardcore D-Beat / Mexique) et Death Buring (Metal / Crust) seront aux Pavillons Sauvages le 21 juillet.

- Knur (Hardcore / Neo Crust / Espagne) et Boom (Fastcore / Toulouse) seront à Le Forbidden Zone le 12 août.