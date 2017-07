Vendredi 14 juillet 2017

Concert du Jour :

- Pighead, Deathtopia, Dehumanization Process, Guttural Deepthroat et Grind-O-Matic seront ce soir au Candy Shop Paris (127 rue saint maur, 75011 Paris). Toutes les infos sur l'event FB.

- Ce soir, c'est la Sabotage Rock Party au Batofar (Paris). Au menu, DJ Stiff et DJ Reekhan, les piliers de la SABOTAGE, avec les meilleurs hits rock + Aurélie de OÜI FM retracera le rock des années 70 à maintenant + Nuage Rose qui nous fera une playlist sans limites.

Et en plus : Stand tattoo, Blind Test, contest Guitar Hero et Jeux Vidéos.. Toutes les infos par ici.