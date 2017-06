Lundi 05 juin 2017

Les 7 et 8 juillet prochain auront lieu le festival Nord en Beat à Bailleul (Nord - 20 minutes de Lille) avec UK Subs mais aussi Guerilla Poubelle, Totorro, Panda Dub, Scred Connexion ... 2 jours de concerts, 30 artistes allant du punk au rap en passant par l'electro, le rock, le hiphop, la folk ... Toutes les infos sur l'event FB.

Vendredi 7 Juillet - Ouverture des portes à 17h00

Panda Dub - Totorro - Hippocampe Fou - Lucille Crew - Jumo - Contrefacon - Black Oak - Ghouls - Posterboy Machine - Saavan - Sado MC - The National DJ Orchestra of Westanglia - Backside



Samedi 8 juillet - Ouverture des portes à 15h30

UK Subs - Scratch - Guerilla Poubelle - Umwelt - Scred Connexion - Ywill - Wuman - Society Of Silence - Cut Papers - Big Capers - Big Bernie - Amikal Sonic - Lulupin - L'objet - Sijosai - Fred Ze Fred