Samedi 03 juin 2017

Le Festival Alcatraz vient de révéler les derniers noms pour sa dixième édition : Ghost, Venom, Sweet Savage et Dyscordia. Ghost sera d'ailleurs la tête d'affiche de la journée du vendredi. Tous les détails de cette annonce se trouvent dans le communiqué de presse.



Pour rappel, le Festival Alcatraz tiendra sa 10ème édition du 11 au 13 août 2017 à Courtray (Belgique), avec à l'affiche, en plus des quatre groupes fraichement annoncés : Korn, Trivium, Saxon, Testament, Paradise Lost, Sleep, Obituary, Life Of Agony, Amon Amarth, High On Fire, Doro, Iced Earth, Death Angel, Sacred Reich, UFO, Raven, Rage, Dirkschneider, Hell, Krokus, Morbid Angel, Enslaved, Moonspell, Asphyx, Brant Bjork, Wolves In The Throne Room, King Hiss, Monkey3, Dr. Living Dead, Evil Invaders, Carnation, Denner Sherman.



Les places sont en vente sur la billetterie officielle du festival et sur Fnac Spectacles et pour en apprendre plus sur ce festival, vous pouvez consulter l'interview de Matthias qui est à lire ici.









Communiqué de presse :

Chers amis,



Vous serez très certainement étonnés de constater que nous annonçons GHOST en tête d’affiche de la journée du Vendredi 11 Août. Car vous pensiez que l’affiche du Vendredi était complète, et que nous ajouterions une tête d’affiche à la journée du Samedi au dessus de Saxon, sur notre Prison Stage. Et bien, vous avez doublement raison ! Cependant, Alcatraz ne serait pas Alcatraz si, contrairement aux règles établies, nous ne faisions pas les choses à notre manière ! Et plus que jamais cette année, alors que nous avons quelque chose de très particulier à célébrer avec vous. Nous ne souhaitions pas que notre dixième anniversaire passe inaperçu, et nous travaillons très dur en coulisses pour vous apporter des nouveautés, tout comme nous nous affairons à vous concocter notre plus belle affiche jamais conçue jusqu’à présent. Tout ceci afin de faire de cette dixième édition un évènement inoubliable !



C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’ouvrir notre scène principale, la Prison Stage, dès le vendredi. Nous sommes à présent prêts à vous offrir une vraie journée supplémentaire, complète de huit groupes, dont quatre se produiront sous tente, et quatre sur notre scène principale. Et la clôture de notre scène principale ne pouvait se faire qu’avec un groupe à la hauteur de votre imaginaire. C’est ainsi que GHOST vient s’ajouter à notre déjà longue liste de groupes de haute volée. Ce mystérieux collectif mené par l’iconique Papa Emeritus tient le monde en haleine depuis 2010, et a vu sa horde de fans grandir continuellement.



Parmi les quatre noms que nous vous annonçons ce jour, vous remarquerez la présence d’un groupe issu de la scène Belge et de notre belle région Courtraisienne pour être plus précis. DYSCORDIA (puisque c’est d’eux dont il s’agit) est considéré dans la presse spécialisée comme un des fleurons les plus sous-estimés de notre scène nationale. Heureusement, petit à petit les choses sont en train de changer et le progressif power metal de nos compatriotes est enfin considéré et reconnu à sa juste valeur. S’appuyant entre autres sur des prestations au Graspop et au Summer Breeze, le groupe à maintenant l’habitude de se frotter aux plus grosses scènes. Pour toutes ces raisons, nous leur avons proposé d’ouvrir notre mainstage vendredi...une prestation qui fera l’objet d’une attention rapprochée de notre Officer Nice....



Les ajouts de Ghost et Dyscordia ainsi que l’ouverture de la mainstage le vendredi soir ne change absolument rien au prix d’entrée ni pour le week-end ni pour le ticket du vendredi.

Nous sommes également heureux de vous annoncer que nos héros de la NWOBHM, SAXON, clôtureront la journée du Samedi et que cela sera donc la grande fête du Heavy Metal !



Il nous reste donc encore deux groupes à vous dévoiler pour la journée du Samedi et nous sommes fiers de vous les annoncer dès aujourd’hui. Nous allons rester sur les îles britanniques, à la fin des années 70 - début des années 80, avec le légendaire VENOM. Ce nom continue de résonner très fort en 2017, et tout le monde se souvient bien de leur première participation à l’édition 2015 du festival Alcatraz qui a laissé un souvenir impérissable à tous les festivaliers présents ! La NWOBHM sera donc bel et bien à l’honneur en ce Samedi 12 Août 2017, qui plus est avec l’ajout de SWEET SAVAGE qui se produira sur notre scène principale également. Ce groupe venu d’Irlande du Nord, fondé en 1979, a influencé rien de moins que Metallica avec le titre ‘Killing Time’ repris avec brio en 1991 en face B du single ‘The Unforgiven’, et ré enregistré par la suite en 1997 sur le CD ‘Garage Inc’. 2010 a ensuite marqué l’année du grand retour du groupe qui a été embarqué par Iron Maiden et Deep Purple pour assurer la première partie de leurs concerts.



Restez connectés...dans un avenir assez proche, d’autres surprises vous seront également dévoilées : KORN, AMON AMARTH, GHOST, SAXON, VENOM, TESTAMENT, TRIVIUM, DORO, ICED EARTH, DEATH ANGEL, LIFE OF AGONY, SACRED REICH, UFO, OBITUARY, PARADISE LOST, RAVEN, RAGE, DIRKSCHNEIDER, HELL, KROKUS, LAST IN LINE, MORBID ANGEL, ENSLAVED, MOONSPELL, ASPHYX, BRANT BJORK, KING HISS, MONKEY 3, DR. LIVING DEAD, EVIL INVADERS, CARNATION, ABBATH, SLEEP, HIGH ON FIRE, WOLVES IN THE THRONE ROOM, DENNER-SHERMANN, SWEET SAVAGE, DYSCORDIA



