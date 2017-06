Vendredi 02 juin 2017

Alter Bridge (avec les ex-Creed) sortira le 8 septembre prochain un album live intitulé Live At The O2 Arena +Rarities. Pas besoin d'être bilingue pour comprendre qu'il s'agit d'un concert enregistré à l'O2 Arena de Londres et d'un deuxième disque contenant des morceaux rares ou inédits. Un teaser se regarde dans la suite.