Vendredi 02 juin 2017

Le mythique Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles fêtait hier son cinquantième anniversaire. Un album qui a changé la face de la musique et qui a symbolisé, avec le Pet Sounds des Beach Boys notamment, le début d'une nouvelle ère d'expérimentation en studio. Difficile de choisir un seul morceau, mais A Day In The Life reste emblématique de ce que les quatre de Liverpool pouvaient produire à l'époque.