Prophets of Rage dévoile le single "Unfuck The World" directement issu du premier album éponyme du supergroupe. L'artwork et la tracklist sont à découvrir dans la suite.

01. Radical Eyes

02. Unfuck The World

03. Legalize Me

04. Living On The 110

05. The Counteroffensive

06. Hail To The Chief

07. Take Me Higher

08. Strength In Numbers

09. Fired A Shot

10. Who Owns Who

11. Hands Up

12. Smashit