Jeudi 03 août 2017

Concours : Kongfuzi Booking (site officiel) lance LA date à ne pas rater pour cette fin de vacances d'été à Paris. Le 25 août, Converge, Havok, Gorguts et Revocation viendront marquer le public du Trabendo au fer rouge. Les préventes sont déjà disponibles ici et vous aurez toutes les informations nécessaires sur l'event Facebook.

Pour l'occasion, Kongfuzi et Metalorgie joignent leurs forces et vous proposent de gagner 2x1 place juste ici.