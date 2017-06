Samedi 03 juin 2017

Interview : Pas facile d'improviser des questions en vue d'un entretien avec un musicien d'envergure en quelques minutes. Pourtant, il était difficile de refuser l'offre de discuter avec Ulf Theodor Schwadorf, chanteur guitariste d'Empyrium. Et ce qu'il avait à dire était loin d'être inintéressant, notamment sur le recul du musicien qui compose. [...]



NDLR : Cette interview a été réalisée au Metal Oper'Art, premier festival metal de France à être organisé dans un opéra. On y était, et c'était une sacrée expérience !