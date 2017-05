Egypt (Stoner Psyché) a dévoilé un titre de son nouvel album et vient de lancer les pré-commande de son nouvel album (prévu pour juillet), pour acheter ou écouter ça rendez vous ici.

Le groupe sera en Europe en juillet, voilà les dates qui pourraient vous plaire :

- 02/07 : Le Garage – Liege (Belgique) avec Blckwvs et Trapped By Light

- 03/07 : Le Glazart (Paris) avec Karma To Burn, Mothership et XII Boar, event

- 04/07 : Ferrailleur (Nantes) avec Karma To Burn, Mothership et XII Boar, event

- 06/07 : Coq D'or - Olten (Suisse) avec Goatess.