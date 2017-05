Jeudi 01 juin 2017

Un mec bossant dans l'animation a créé un clip pour "L'enfant Sauvage" de Gojira, le résultat (bluffant) se matte ici. Les gamers pourront reconnaître le second hommage dans cette vidéo, le gars rend aussi hommage à Five Nights at Freddy's, un survival horror que vous pouvez trouver sur Steam pour le prix d'un kebab.