Samedi 27 mai 2017

Une lyric-vidéo pas dénuée de tout cachet pour les britanniques de De Profundis. An orgy of Grotesqueries mise à l'honneur par la vidéo figurera sur un album rétrospective, Decayed :2007-2017 et dont la pochette a été faite par monsieur Gary Ronaldson (qui a déjà œuvré pour Napalm Death, Misery Index et Kreator) Pour se procurer cet objet il faudra acheter le numéro de juin de Tolerance magazine.