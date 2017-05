Lundi 22 mai 2017

Përl (post-metal) vient de publier les deux (1 - 2) dernières vidéos tirées des sessions de studio pour son prochain EP. Il s'agit donc de la basse et du chant. Pour rappel, ce nouveau disque est enregistré et mixé par Etienne Sarthou (Aqme), le mastering sera quant à lui assuré par Magnus Lindberg (Cult of Luna) et la pochette réalisée par Jeff Grimal (The Great Old Ones).